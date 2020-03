Wel of niet Strade? Van Avermaet stelt vertrek uit, teams eisen vooral duidelijkheid

Gaat de Strade Bianche zaterdag door? Organisator RCS zei eerst van wel, een wetenschappelijke commissie onder leiding van de Italiaanse premier vraagt dan weer om alle manifestaties deze maand af te gelasten. En de teams? Die leven in onwetendheid en willen vooral duidelijkheid, en met aandrang zo snel mogelijk.

LEES OOK. Wielerartsen willen dat Italiaanse koersen afgelast worden: “Het meest verantwoordelijke om te doen”

Voor de meeste teams was dinsdag de laatste dag waarop ze eventuele wijzigingen wilden doorvoeren. De wagens met het materiaal voor Strade Bianche en Tirreno konden immers niet blijven wachten. De meeste renners willen immers morgen het parcours verkennen. En dus moet er worden gehandeld.

John Lelangue van Lotto Soudal heeft zijn vrachtwagen, bus en koerswagens al richting Strade Bianche laten vertrekken woensdagochtend, ondanks de mogelijke afgelasting van de wedstrijd. “Voorlopig gaat het nog om geruchten”, legt hij uit. “Er is nog niet officieel bekend of de koers al dan niet plaatsvindt. Als dat niet het geval is, keren we gewoon terug. De bus, vrachtwagen en de andere wagens zijn vanmorgen om 8u vertrokken. Wat dinsdagavond bekendraakte is nog een voorstel aan de regering, het is nog niet definitief. In de loop van vandaag of morgen, en naar wat ik verneem volgens mijn bronnen vandaag nog, wordt één en ander officieel. Maar wij konden niet langer wachten om te vertrekken richting Italië. Ik laat mijn medewerkers speciaal een omweg maken langs Frankrijk om naar Siena te rijden, zo’n 400 kilometer extram, maar dat is op mijn verzoek en na overleg binnen de ploeg om de drie risicoprovincies te vermijden. Als de koers niet doorgaat, keren we gewoon terug. De renners zijn nog niet vertrokken, zij doen dat normaal op donderdag en vliegen dan richting Italië. Voorlopig gaat de koers door. En is er nog geen beslissing gevallen in Italië. En als dat gebeurt, kan er misschien ook een uitzondering gemaakt worden voor de koers zoals dinsdag omstandig werd geargumenteerd in verband met Parijs-Nice dat wel start zondag. Dit is een vervelende situatie en we moeten ons aanpassen, maar we moeten dit ook niet dramatiseren. Het is maar koers, het is maar sport. Als we ons moeten aanpassen, dan doen we dat. Ik heb vertrouwen in de verschillende autoriteiten, sta voortdurend in contact met de UCI, de organisatoren, zowel RCS, als de ASO, en we volgen het op de voet. We zullen zien wat de beslissing is en die ook respecteren. Iedereen, niet alleen sportlui, moet zich aanpassen. De gezondheid van iedereen staat voorop.”

Hoe dan ook, er is een plan B. “Daar zijn we al meer dan een week mee bezig. Als de Tirreno-Adriatico bijvoorbeeld niet doorgaat, dan zal Philippe Gilbert in Parijs-Nice starten. Er zal dan geschoven worden met programma’s voor de renners. Onze mannen moeten koersen, zelfs al weten we niet wat er zal gebeuren de komende weken. Je moet koersen, trainen, alsof er morgen weer een koers is. Je moet je aanpassen aan de situatie en we moeten het niet dramatiseren, maar onze renners moeten zich wel voorbereiden op het voorjaar en dat gebeurt door te koersen.”

Lefevere laat wagens wachten

“Ik heb mijn medewerkers laten stoppen in Reims”, klinkt het bij teambaas Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick Step. “Ik wil er niet veel over kwijt”, zegt Patrick Lefevere. “We weten ook niets meer dan jullie. Ik heb alvast mijn twee voertuigen laten halt houden in Reims. De rest wacht in de service-course in Wevelgem. We wachten nu op verder bericht rond deze koersen.”

Ook het Jumbo-Visma van Wout van Aert wacht op nieuws. “We staan momenteel nog stil, in Nederland en hebben we de bus, noch de vrachtwagen al laten vertrekken. Het is wachten op officieel nieuws, hopelijk valt dat in de loop van deze voormiddag of later vandaag”, hoopt woordvoerder Ard Bierens. “Veel langer kan niet gewacht worden.”

Circus-Wanty Gobert is dinsdagavond al vertrokken. “Onze vrachtwagen en bus zijn al weg”, klinkt het bij ploegleider Hilaire Van der Schueren. “Ook de wagens zijn vertrokken. De renners vliegen vandaag, morgen donderdag staat een verkenning gepland van de grindwegen, want het is onze eerste deelname. Het is vervelend dat we nog niet veel weten, maar we konden niet langer wachten om te vertrekken.”

Van Avermaet niet vertrokken

Het CCC van Greg Van Avermaet zou normaal vandaag al de oversteek naar Italië maken. Die gaat niet door, meldt de woordvoerster van het team. “Onze renners blijven nog een dagje langer thuis en vertrekken pas morgen richting Italië, als we zeker weten dat de wedstrijd doorgaat.”