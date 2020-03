Voordracht over zorgvolmacht door notaris Guy Verlinden

Koersel

Beringen - Notaris Verlinden van Heusden hield in het Brigidahuis in Koersel op vraag van KWB Koersel voor 90 aanwezigen een lezing over de weinig gekende zorgvolmacht.

Een zorgvolmacht is een document waarin je zelf een persoon naar vrije keuze aanduidt om in jouw plaats te handelen zodra je dat zelf niet meer kunt (onvermogend bent). Met een zorgvolmacht kan je instructies geven over het beheer van je vermogen, maar ook over beslissingen over je persoon, bijvoorbeeld over je latere woonplaats, het rust- en verzorgingstehuis, de behandelende arts, het thuis verplegend personeel enzomeer. De zorgvolmacht kan men zelf opstellen maar moet geregistreerd worden in het Centraal Register van de Lastgevingsovereenkomsten. De zorgvolmacht kan op eender welk ogenblik ingetrokken of herroepen worden.