Geviseerde coach na de heisa op BK veldlopen:“Waarom zou ik nog voortdoen?”

Het incident van tijdens het afgelopen BK veldlopen in Brussel blijft beroeren. Eerst nam Belgisch kampioen Soufiane Bouchkhi de atleten Isaac Kimeli (derde) en Dieter Kersten (tweede) op de korrel nadat Kimeli Kersten liet voorgaan naar de tweede plaats en Bouchkhi zo de eindzege van de CrossCup aan zijn neus zag voorbijgaan. Dat scheelde 2.000 euro voor de Belgische kampioen. Dat het geen voorbeeld voor jonge atleten was, zo zei hij Bouchikhi onder meer en hij diende samen met zijn broer een klacht in. In zijn reactie nam hij ook de coach van beiden, Tim Moriau, op de korrel.