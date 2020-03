Maakt het ooit zo populaire Von Dutch een comeback?

Tijdens de jaren 2000 kon je niet om Von Dutch heen. Heel wat sterren zoals Paris Hilton, Justin Timberlake en Britney Spears waren dol op het Amerikaanse merk. Het stierf echter een stille dood, om nu opnieuw een comeback te maken.

De T-shirts en baseballpetjes van Von Dutch vlogen begin de jaren 2000 de winkelrekken uit. Dat had het Amerikaanse merk te danken aan de vele celebrities die ermee rondliepen. Denk maar aan Paris Hilton, Ashton Kutcher, Gwen Stefani en Britney Spears. Midden dat decennium was het merk met het bekende logo echter al opnieuw van de radar verdwenen, maar het heeft er alles van weg dat het zijn weg aan het vinden is naar een nieuwe generatie.

Von Dutch verschijnt ondertussen in de Instagram Stories van bloggers, YouTubers en influencers zoals Jordyn Woods, Emma Chamberlain, Megan thee Stallion en Alexa Demie. Die revival begon eigenlijk al in 2016 toen Kylie Jenner op sociale media enkele foto’s deelde van zichzelf in een outfit van Von Dutch, maar kwam pas echt op gang in 2018 toen het label zijn winkel in Melrose Avenue in Los Angeles heropende.

Von Dutch zou ooit uit de startblokken geschoten zijn toen toenmalig ontwerper Christian Audigier Britney Spears achterna holde in Los Angeles en haar een T-shirt in de handen duwde. Nu wil general manager Ed Goldman die truc nog eens overdoen. “We spreken hier en daar beroemdheden aan om enkele traditionele Von Dutch-stukken uit de jaren 2000 te dragen, maar we willen tegelijk relevant zijn in streetwear, de dominante trend in de modewereld dezer dagen.”