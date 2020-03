Artsen willen Italiaanse koersen aflassen, Deceuninck-Quickstep ondertekent brief niet

Wielerartsen van 13 professionele wielerteams vragen voor de afgelasting van het Italiaanse voorjaar. In een open brief willen de dokters dat de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan - San Remo niet doorgaan nu het coronavirus zich meer en meer verspreidt. “Dit is de meest verantwoordelijk ingreep: voor de renners, maar ook voor de algemene gezondheid.” Opvallend: bij de teams die de brief ondertekenden, staat er geen dokter van Deceuninck - Quick-Step vermeld.