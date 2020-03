SAB richt werkgroep op voor meerbegaafde leerlingen

Bree - Dit schooljaar werd in het Sint-Augustinusinstituut Bree (SAB) gestart met een werkgroep rond meerbegaafdheid. Daarmee wil de school meerbegaafde leerlingen ondersteunen, want daar "wordt vaak te weinig aandacht aan besteed".

Aan de typische problemen die meerbegaafde leerlingen kennen, wordt traditioneel relatief (te) weinig aandacht besteed. Uit onderzoek blijkt echter steeds meer dat ook die leerlingen een eigen aanpak behoeven. "We hebben ervoor geopteerd om niet intuÏtief te werk te gaan, maar vanuit wetenschappelijk onderbouwde theorieën tot actie te komen", klinkt het op het SAB. "Dat vereist de nodige kennis. Er werd een werkgroep opgericht die intensief ondersteund wordt door Tania Gevaert, expert hoogbegaafdheid, van het centrum Samen Slimmer Groeien."

Omdat de problematiek van meerbegaafdheid heel divers is, wil de school inzetten op verschillende vlakken. "Allereerst hoeven meerbegaafde leerlingen vaak weinig inspanningen te leveren tijdens de reguliere lessen. Daarom willen wij hen uitbreiding en verdieping aanbieden, zowel binnen als buiten de lessen. Dat doen we door binnenklasdifferentiatie, door uitbreidingspakketten (speciale projecten) die aangereikt worden door Bureau Talent, door een samenwerking met de UHasselt en door een actieve deelname aan Olympiades."

"Verder hebben deze leerlingen tot en met het vierde jaar meestal weinig moeten inzetten op leren leren. We zien een aantal van die leerlingen dan problemen krijgen in de derde graad", gaat de school verder. "Dan wordt plannen, structureren, schematiseren en organiseren namelijk wel noodzakelijk. Ook op dit vlak willen we de nodige inspanningen leveren." Nog een andere groep meerbegaafde leerlingen presteert dan weer ondermaats. "We willen die leerlingen opnieuw zin in leren geven. Dit doen we aan de hand van het 'Achievement Motivation Enhancement Model'. Dit wetenschappelijke model is ontwikkeld in de Verenigde Staten door Ophélie Desmet en wordt daar momenteel op grote schaal verder uitgetest. Onze school heeft het voorrecht om dit model als primeur uit te testen in Vlaanderen."

"We beseffen dat we nog een hele weg te gaan hebben, maar de eerste stappen zijn gezet en de betrokken leerlingen waarderen dat ook zij de nodige zorg en aandacht krijgen. Tijdens de opendeurdag lichten we dit project met veel plezier verder toe", besluit de school.