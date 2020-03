Kim Kardashian heeft vlechtjes, maar komt daar niet zomaar mee weg

Kim Kardashian heeft een nieuwe haarstijl, maar die valt niet bij iedereen in goede aarde. De realityster heeft momenteel lange vlechten en deelde daarvan enkele foto’s op Instagram. “Culturele toe-eigening”, klinkt het bij de critici.

Kim Kardashian deelde de afgelopen dagen enkele foto’s op Instagram van haar kapsels. Op de eerste foto gaat het om lange ingevlochten vlechten met onderaan witte kralen. Fulani-vlechten die traditioneel door zwarte vrouwen in West-Afrika worden gedragen. Niet oké, vinden heel wat van haar volgers, want de realityster met Armeense roots is allesbehalve een zwarte vrouw. “Flashback naar mijn fotoshoot met Vanessa Beecroft”, schreef ze erbij, wijzend op het feit dat het om een foto uit de oude doos gaat.

Maar een dag later deelde Kim alweer enkele nieuwe foto’s op sociale media van haar avonturen tijdens de modeweken in Parijs. En wat blijkt, ze heeft dit keer ellenlange donkere vlechten. Ook nu is er volgens sommigen sprake van culturele toe-eigening. “Hoe blijft ze hier toch mee wegkomen?”, klinkt het. “Je bent helemaal niet zwart”, schreef een ander.

“Niet doof”

Het is niet de eerste keer dat Kim in opspraak komt met gevlochten haar. In 2018 kaartte ze zelf dat onderwerp aan en gaf ze aan dat ze wel degelijk weet wat de vlechten betekenen, maar dat ze graag een matchend kapsel heeft met haar dochtertje. “North wou vlechtjes en vroeg of ik er ook wou. Ik weet dat het om Fulani-vlechten gaat, weet waar ze vandaan komen en heb daar respect voor. Het is niet dat ik helemaal doof ben voor de kritiek.”