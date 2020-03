Maakt Meghan Markle haar rentree op het Met Gala?

Verschillende media maakten de afgelopen dagen gewag van de mogelijkheid dat Meghan Markle tijdens het Met Gala in mei opnieuw zou aanknopen met haar glamourleven als actrice. Dat wordt echter tegengesproken door een bron binnen de paleismuren.

“New York is de uitverkoren stad: hier zal Meghan weer haar intrede maken in het sociale leven van de celebrities, nu ze verlost is van haar koninklijke status.” Dat schreef de Britse tabloidkrant The Sun enkele dagen geleden. Het roemruchte jaarlijkse Met Gala zou het evenement zijn waar Meghan zich voor het eerst weer in de spotlights zou begeven, klonk het.

Slim gekozen, vonden Britse media, want het gaat om een evenement waarmee ze zich verzekerd weet van de nodige media-aandacht. De 38-jarige voormalige actrice zou op die manier weer kunnen netwerken met de grote namen die het jaarlijkse mode-evenement bezoeken. En ze zou zijn meegevraagd door niemand minder dan de hoofdredacteur van de Britse Vogue, Edward Enninful, met wie ze samenwerkte aan het septembernummer van het magazine.

Het Met Gala vindt dit jaar op 7 mei plaats en draait rond het thema tijd. Zien we Meghan binnenkort in een extravagante outfit op de trappen van het Metropolitan Museum of Art? Een bron binnen de paleismuren ontkent dat nieuws in elk geval. “De hertogin zal het Met Gala helemaal niet bijwonen”, klinkt het.