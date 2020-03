VIDEO. Waarom de wielersport het moeilijk heeft in Limburg

Zondag werd in Brustem het Limburgse wielerseizoen op gang geschoten. Dat leverde een heleboel prachtige kiekjes op, maar legde ook een aantal pijnpunten bloot. Zo heeft de wielersport het erg moeilijk in Limburg. De voorbije tien jaar zijn er in onze provincie liefst 101 wedstrijden verdwenen. Hoe komt dat? En wat zijn de mogelijke oplossingen? Onze journalisten Marc Cornelissen, Rob Rodiers en Freddy Vaes gingen op onderzoek en schrijven hun conclusies neer in een tweedelig dossier. Dat leest u vrijdag én zaterdag in Het Belang van Limburg en op hbvl.be.