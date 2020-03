De nieuwste trend: bieryoga

Yoga is aan een opmars bezig, maar dat geldt ook voor bieryoga. Daarbij wordt de sport gecombineerd met een pintje.

Yoga is populairder dan ooit, en dan duiken onvermijdelijk ­alternatieve vormen op van de leer om ­lichaam en geest te ontspannen. Bieryoga is een concept waar zelfs de grootste sceptici zich achter kunnen scharen: een biertje drinken terwijl je aan het sporten bent.

De trend zou ontstaan zijn in Amerikaanse brouwerijen en cafés. Het waaide over naar Berlijn, waar hipsters zich in de yogahouding downward facing dog plooiden en van hun bier nipten. Wie het wil beoefenen, kan het thuis proberen of moet naar Duitsland. Of naar Riga in Letland, ook daar krijgt de hype voet aan grond.