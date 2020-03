Politie zoekt man die jongen (18) aanrandt op trein: “Ik was helemaal in shock”

De politie heeft beelden verspreid van een man die vorig jaar op 3 oktober een 18-jarige student aanrandde op de trein van Brussels Airport naar Brussel-Noord. Op camerabeelden die het VTM-programma Faroek uitzond is te zien hoe de man uren ronddoolt in de luchthaven op zoek naar een slachtoffer. Hij zette zijn zinnen op een 18-jarige jongen, volgde hem tot in de trein om daar dan toe te slaan.