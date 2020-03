"Budgetplafond in F1 zal in 2021 niet voor grote wijzigingen zorgen"

Max Verstappen denkt niet dat het budgetplafond dat volgend jaar zijn intrede zal maken in de F1 echt een grote invloed zal hebben op de uitkomst van de het kampioenschap.

Voor 2021 staan we voor één van de grootste veranderingen in de geschiedenis van de Formule 1. Niet alleen zullen er nieuwe regels komen aangaande de motoren en de aerodynamica van de wagens maar er zal ook een budgetplafond ingevoerd worden van 175 miljoen dollar per jaar.

Dat moet ervoor zorgen dat het gat tussen de topteams en de rest van het veld aanzienlijk kleiner wordt. Max Verstappen denkt alvast dat het de uitkomst van het kampioenschap niet echt zal beïnvloeden.

“Ik denk niet dat het veel verschil zal maken want de meeste teams zijn nu al aan het investeren in hun wagens voor 2021,” vertelt hij aan zijn eigen officiële website.

“De grote teams kunnen nu meer investeren waardoor ze alweer een voorsprong hebben als ze het nieuwe seizoen in gaan. Misschien duurt het een aantal jaren voordat je er echt iets van merkt.”

Momenteel is het wat onduidelijk in welke mate het coronavirus de kalender zal beïnvloeden maar het seizoen 2020 bevat het meeste aantal races ooit in de geschiedenis van de sport.

Verstappen vindt het nu welletjes en voor hem hoeven er geen races meer bij te komen, de agenda’s van de teams en de rijders staan nu al overvol en de druk op het personeel is al immens groot.

“Ik vind het aantal races nu wel prima. Ik zou ook niet nóg meer willen rijden, omdat we al zo veel van huis zijn,” aldus Verstappen.

“Het zijn niet alleen de races, maar ook alles wat ertussen komt. Daarom zou ik zeker niet meer Grands Prix willen rijden. Niet omdat ik het niet leuk vind maar omdat het anders gewoon veel te druk is. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je, voor zover dat kan, een leven buiten de Formule 1 hebt en dat daar ook wat tijd voor over blijft.”

