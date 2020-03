"F1-races gaan niet door als niet alle teams kunnen deelnemen door coronavirus"

Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1, heeft te kennen gegeven dat races op de F1-kalender alleen kunnen doorgaan wanneer alle teams aan de start kunnen verschijnen.

Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus dreigen verschillende teams niet te kunnen afreizen naar bepaalde landen. Onder andere in Vietnam en Bahrein gelden er sinds kort erg strikte regels op het vlak van wie wel en niet toegang krijgt tot het land.

Vooral de teams met een Italiaanse thuisbasis (Ferrari en AlphaTauri), maar ook bandenleverancier Pirelli, dreigen het slachtoffer te worden van inreisbeperkingen.

Naast Ferrari en AlphaTauri dreigen ook het Amerikaans Haas F1 team en Alfa Romeo Racing slachtoffer te worden van inreisverboden. Zij werken immers eveneens met veel Italiaans personeel samen.

De Formule 1 dient er dan ook ernstig rekening mee te houden dat niet alle teams succesvol kunnen afreizen naar bijvoorbeeld Bahrein of Vietnam. De Formule 1 en de FIA volgen de situatie naar eigen zeggen intens op.

Volgens sportief directeur Ross Brawn kan er alvast geen sprake van een F1-race zijn indien niet alle teams volwaardig toegang krijgen tot een land.

"Als een team een land niet binnen mag dan kunnen we er niet racen," aldus Brawn tegenover 'Reuters'. "We hebben dan geen race die tot het F1-wereldkampioenschap behoort want dat zou niet fair zijn."

Volgens Brawn is er echter een wezenlijk verschil met teams die zelf zouden beslissen om niet af te reizen naar een specifiek land.

"Indien een team zelf beslist om niet naar een race te gaan dan is dat uiteraard hun eigen beslissing," voegde Brawn eraan toe.

"Maar wanneer een team het onmogelijk wordt gemaakt door een beslissing van een land dan is het moeilijk om een faire strijd te hebben."

Brawn liet vervolgens weten dat er onder andere met Vietnam intens overleg is. Een mogelijke oplossing zou zijn dat de teams toegang krijgen maar met een sterk uitgedund personeelsbestand.

