Gloednieuwe podcast ‘In de ban van de wolf’ vanaf vandaag op hbvl.be Wat is een podcast en hoe luistert u ernaar?

Hasselt - Het Belang van Limburg lanceert vandaag de podcast ‘In de ban van de wolf’. Daarin schetsen onze journalisten samen met getuigen, experts en betrokkenen het verhaal van de wolven in Limburg. Waar komen ze vandaan? Hebben ze een toekomst in onze provincie? Maar ook: wie vermoordde Naya?

Al meer dan twee jaar is Limburg in de ban van de wolf. De komst van wolvin Naya in 2018 leidde tot een felle polarisering in onze provincie. De mens moest opnieuw leren samenleven met een roofdier dat al zo’n 150 jaar niet meer in onze contreien te vinden was. En dat liep niet van een leien dakje, want amper een jaar later werd Naya gedood.

Meer nog dan haar komst, bracht haar dood een ongeziene emotie met zich mee. Voor- en tegenstanders van de wolvin lieten van zich horen. Er waren bedreigingen en verdachtmakingen, en er werd een tipgeld van 30.000 euro verzameld om de dader op te sporen. Ook werd een onderzoeksrechter aangesteld in het dossier van de dood van de wolvin. Het is een verhaal dat nog niet ten einde is, maar dat intussen wel in een finale fase is beland.

In de driedelige podcast ‘In de ban van de wolf’ neemt verteller Stijn Meuris u mee in het verhaal van de Limburgse wolven. Samen met journalisten Mireille Maes en Kato Poelmans onderzocht hij hoe Naya en de andere wolven in Limburg zijn geraakt en of er nog exemplaren op komst zijn. In aflevering 2 gaan ze op zoek naar de dader van de moord op Naya. In de derde en laatste aflevering zetten ze het gerechtelijk onderzoek in de kijker en blikken ze vooruit: hoe ziet de toekomst van de wolven in Limburg eruit?

Aflevering 1 ‘De komst van Naya’ is vanaf vandaag te beluisteren. Op woensdag 11 maart en woensdag 18 maart verschijnen respectievelijk afleveringen 2 en 3. U vindt onze gratis podcast op hbvl.be/podcast of door onderstaande QR-code te scannen.

Een podcast is een gratis audio-uitzending die u kunt beluisteren via een geluidsbestand op internet. Dat kan op uw pc, tablet of smartphone. Onze gloednieuwe podcast ‘In de ban van de wolf’ is terug te vinden op de website van Het Belang van Limburg. Surf naar hbvl.be/podcast en kies de aflevering die u wilt beluisteren. Ook in onze app vindt u de podcast terug. Open de app van Het Belang van Limburg, klik in het menu op ‘podcast’ en kies een aflevering. Tot slot is ‘In de ban van de wolf’ ook terug te vinden in uw favoriete podcast-app: Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts. Als u niets wilt missen van onze podcasts, kan u zich kosteloos abonneren: nieuwe afleveringen worden dan automatisch toegevoegd in uw podcast-app.