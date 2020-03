De 9 vechthanen die het Natuurhulpcentrum opving na een inbeslagname in Hoeselt zijn herplaatst. Vier gingen er naar leden van de vechthanenclub, een vereniging die trouwens afstand neem van het vechten en de vogels enkel houdt voor hun schoonheid.

De vechthanen waren afkomstig van bij een kweker in Hoeselt waar de politie op 11 januari binnenviel. In totaal werden er ruim 30 vechthanen in beslag genomen. Negen gingen er naar Oudsbergen, de rest ...