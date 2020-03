Zes personen uit afgelaste UAE Tour besmet met het coronavirus

Zes personen uit de UAE Tour zijn besmet met het coronavirus. Dat meldt de gezondheidsorganisatie in de Verenigde Arabische Emiraten.

Het zou gaan om twee Russen, twee Italianen, een Duitser en een Colombiaan. De zes kwamen in contact met twee stafleden van UAE-Team Emirates die eerder al positief testten op het coronavirus waarna de UAE Tour werd stopgezet. Het is onduidelijk om wie het gaat, of er renners bij zitten en bij welke ploeg ze actief zijn.

Alle teams en ook leden van de organisatie en journalisten moesten vorige week in het hotel blijven en werden getest. Op drie ploegen na mocht iedereen al naar huis vertrekken: Cofidis, Groupama-FDJ en het procontinentale Gazprom.

Ook UAE-Team Emirates bleef in de Verenigde Arabische Emiraten om er verder te trainen.