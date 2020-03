Heusden-Zolder -

In de nasleep van de feestdagen kampen ze in het VZOC met een ‘konijnenprobleempje’. Diertjes die in een opwelling cadeau werden gedaan, moesten weg “En komen naar ons. Daarom zijn wij nu op zoek naar een nieuwe thuis voor tientallen konijntjes”, zegt Rudi Oyen.