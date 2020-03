Jasper Stuyven na GP Le Samyn: ”Ik had geen flitsend gevoel”

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) liet zich dinsdag een paar keer zien in de GP Samyn, maar keert huiswaarts zonder bloemen. “Ik had vandaag niet dat flitsende in de benen”, zei de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad na afloop.

“Iedereen zat vandaag een beetje in mijn wiel, en ik had ook geen flitsend gevoel”, vertelde Jasper Stuyven. “Nu goed, dat vormde geen probleem. We wilden vandaag met de ploeg meerdere pionnen uitspelen en een beetje gokken. Dat is goed gelukt. Ik ben wel tevreden over mijn wedstrijd, want halfweg koers voelde ik me niet zo best. Als ik dan zie dat ik de finale nog rijd, mag ik wel tevreden zijn. Op het eind trokken we de kaart Kirsch. Alex gaf de hele wedstrijd een supersterke indruk en gaf ook aan dat hij zich goed voelde. Dus na die ene strook zette ik hem perfect af. Dat was onze beste kans op de zege, want hij voelde zich goed en dat scenario verliep uitstekend. Dat ik zelf daarna op een kasseistrook nog even vooraan reed? Dat was niet om het gat te dichten, maar om het tempo te drukken. Het vat was wel wat leeg.”

“Alleen, Alex kon natuurlijk de sprint niet afwachten. Hij moest aanvallen en dat deed hij goed, maar hij werd nog gegrepen in het slot. En dan wordt er gesprint en keer je naar huis met niets. Dat is jammer, maar we hebben het wel geprobeerd. Ik ben blij dat we ons opnieuw getoond hebben en agressief gekoerst hebben: dat moeten we onthouden.”