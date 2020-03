Nu al vier wetsvoorstellen voor mijnwerkerspensioenen

Ook sp.a en Groen hebben een wetsvoorstel ingediend dat een einde moet maken aan de tegenstrijdigheden voor de wettelijke berekening van de mijnwerkerspensioenen. Dat maakte beide partijen bekend aan een delegatie van de KS Vriendenkring in het parlement vandaag. Momenteel liggen vier wetsvoorstellen in die zin in de pijplijn.