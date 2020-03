Freya Piryns (Groen) stopt met politiek: “Politiek vrat mij op ”

Groen-politica Freya Piryns stopt na twintig jaar met politiek. Dat zegt de gewezen senator op haar Facebookpagina. Piryns (43) is nu nog gemeenteraadslid in Antwerpen, maar doet per 1 april afstand van dat mandaat. “Ik kon de laatste jaren helaas niet meer zeggen dat het een genoegen was om aan politiek te doen”, zegt ze.