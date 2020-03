Vijftiger randt elfjarige jongen aan in zwembad: “Ik was verliefd op die jongen”

Een vijftiger uit Waregem is veroordeeld omdat hij in het zwembad een elfjarige jongen aanrandde. De Waregemnaar stuurde naar het slachtoffer ook tal van seksueel getinte berichten. De beklaagde handelde naar eigen zeggen uit liefde. “Ik wist dat het fout was, maar ik was verliefd op die jongen”, zei de man tegen de rechter.