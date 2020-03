Een veertiger uit Koekelare zit in de cel omdat hij zijn vrouw probeerde te wurgen. Het was de vader van de vrouw die toevallig binnenkwam en hem net op tijd kon tegenhouden. De man verklaarde dat hij zich niets meer herinnerde.

