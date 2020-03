Straatarm, maar deze vrouw mag na eerste marathon direct naar Olympische Spelen

Soms komen dromen uit, ook al gaf niemand er een cent voor. Vraag dat maar aan Molly Seidel. De 25-jarige Amerikaanse liep afgelopen weekend haar allereerste marathon… en plaatste zich meteen voor de Olympische Spelen in Tokio. Straf voor een vrouw die nauwelijks rondkomt in het dagelijkse leven.

Zaterdag stonden in Atlanta, Georgia, de olympische trials voor de marathon op het programma. Seidel had zich daarvoor geplaatst dankzij een tijd van 1:10:27 op een halve marathon in december. Maar de ...