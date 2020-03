Pannenkoekenfestijn bij KVG

Beringen - KVG mag ook dit jaar weer spreken van een echt pannenkoekenfestijn.

Een hele namiddag was het een komen en gaan. Vanuit de keuken kwam de lekkere geur je tegemoe. Dankzij de goede voorbereiding en heel veel vrijwilligers moest men niet te lang wachten om lekker te smullen. En omdat het nooit een overrompeling was konden de mensen wat langer blijven zitten om de garçon nog enkele keren te roepen voor een drankje en of stukje taart. KVG is dan ook iedereen dankbaar. De vrijwilligers voor hun inzet en de eters voor hun steun. Jawel de steun die KVG goed kan gebruiken want dit zijn de enige inkomsten die men heeft om een jaar lang de leden toch een beetje te gunnen tijdens de activiteiten. AC