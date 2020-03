Iwert Bernakiewicz stelt tentoon in Kunstpunt Caré

Hasselt-Centrum

Hasselt - In het VOC loopt een opmerkelijke expositie van architect/kunstfotograaf Iwert Bernakiewicz. Deze Belg met Poolse roots zoekt de schoonheid overal om zich heen. “Ik verveel me nooit”, zegt hij, “omdat ik heel graag kijk”. Kijken is voor hem een obsessief compulsief observeren (OCO)...

Dat kijken resulteerde al in een reeks (bewerkte) foto's, die de galerie dezer dagen siert. Van dingen dichtbij ('Behind the rules') zoals bijvoorbeeld een banaal verkeersbord, over landschappen ('Inner gardens'), zoals de volkstuintjes in de Banneuxwijk, tot ware Nightwalks, in het stadspark bijvoorbeeld, gefotografeerd in een avondlijk uur (in winterse donkerte).

Alles boeit deze kunstenaar, die er de schoonheid uit puurt.

De zwart/wit fotoserie, wordt doorkruist door het intrigerende schouwspel 'Kaleidobelge', een reeks individuele fotografische reflecties die het Belgische landschap in zich zelf keren.

Het klinkt ingewikkeld en vergezocht, maar ga eens kijken naar deze explosie van creativiteit, met verrassende contrasten, ingenieuze composities en verstilde schoonheid in zwart/wit.

Foto: De kunstenaar bij een werk uit de serie 'Kaleidobelge'. (Willy Geerits)

Nog tot en met 15 maart. Za 14u-17u; Zo 15u-17u. Kunstpunt Café met Artist: 15/03/20