Premier Wilmès: “Zelfs zuinige meerjarenbegroting zal ons elk jaar 1 miljard euro meer kosten”

Zelfs als de Europese Unie een zuinige meerjarenbegroting goedkeurt, zoals de N-VA dat wil, dan nog zou dat betekenen dat elk van de 27 lidstaten meer zal moeten bijdragen dan nu het geval is. Dat heeft premier Sophie Wilmès dinsdag gezegd in de Kamer. “Ook een begroting van 1,05 procent (van het gezamenlijke Europese bni) zal België elk jaar 1 miljard euro meer kosten”, zei ze.

Wilmès blikte in de Kamer terug op de Europese top van 20 en 21 februari, waar de Europese staatshoofden en regeringsleiders er niet in geslaagd zijn een compromis te vinden over de Europese meerjarenbegroting ...