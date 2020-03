Gucci trekt streep door modeshow door coronavirus

Gucci heeft bekendgemaakt dat het de Cruise 2021 Show, die normaal op 18 mei in San Francisco zou plaatsvinden, schrapt. Ook Chanel en Prada stellen hun modeshows uit.

Het coronavirus heeft ondertussen ook de modewereld in zijn greep. Nadat de modeweken van Shanghai, Peking, Seoul en Tokio al werden afgelast en Giorgio Armani zijn show in Milaan voor een lege zaal hield, maakt nu ook Gucci bekend dat het zijn Cruise Show in San Francisco in de VS voorlopigopdoekt.

“Een nieuwe timing en locatie voor de show worden later bekendgemaakt. Op dit moment zijn onze gedachten bij al diegenen die over de hele wereld zijn getroffen”, klinkt het in een statement.

Prada heeft ondertussen zijn Resort show op 21 mei in Japan voor onbepaalde tijd uitgesteld. Eerder al liet ook Chanel weten dat het zijn Metiers d’art collectie dan toch niet zou presenteren in mei in Peking.