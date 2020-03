Zware verkeersagressie: man knalt tegen wagen waar peuter in zit en gaat ervandoor Video: Instagram

De Londense wijk Ilford is onlangs opgeschrikt door een zwaar geval van verkeersagressie. Op amateurbeelden is te zien hoe een bestuurder na een discussie prompt tegen de openstaande deur van een andere wagen knalt. Vervolgens gaat hij er meteen vandoor.

In de getroffen wagen zaten een koppel en een peuter van amper één jaar oud. Ze zouden geen ernstige verwondingen hebben opgelopen. Of de lokale politie nadien een onderzoek startte, is onduidelijk.