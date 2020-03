Onbekende Brit scoort wereldgoal, FIFA denkt al aan kandidaat voor Puskas Award

Jordan Flores. Onthoud die naam. De 24-jarige Engelsman scoorde afgelopen weekend een wonderbaarlijk doelpunt voor de Ierse eersteklasser Dundalk FC en ging daarmee zowat de hele voetbalwereld rond. De video van zijn gelijkmaker tegen Shamrock Rovers (de 1-1 in een 3-2-nederlaag) werd al 5 miljoen keer bekeken.

Op een strakke corner in één keer de bal in de kruising trappen. Het is een droom van zowat elke voetballer, van eerste klasse tot vierde provinciale. Voor Flores, afkomstig uit Wigan en pas sinds deze ...