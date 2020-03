Veel jong talent op Boxing Out Krokusstage

Stevoort

Hasselt - Met 65 waren ze, jonge basketters die in de Krokusvakantie hun basketbalskills wilden verbeteren bij Stevoort Basketbalclub.

Gedurende drie dagen konden ze zich uitleven in een leerrijke basketstage onder leiding van headcoach Frank Schevenels.

De kids werden in groepjes volgens leeftijd ingedeeld en volgden drie dagen lang een intensieve stage waar de focus biij de jongste groep lag op de basketfundamentals : dribbelen, sliden, shotten, pivoteren etc. Bij de oudste groepen werd er ook getraind op wedstrijdsituaties.

In de namiddag werd dit alles in de praktijk omgezet dmv onderlinge wedstrijdjes waar de leden van de oudste groep ook enkele wedstrijden konden coachen of deze als scheidsrechter mochten begeleiden.

Limburg United spelers Leander Dedroog en Nathan Kuta brachten op de tweede dag een bezoek aan het kamp en beantwoordden geduldig de vele vragen die de kampgangers voor hen voorbereid hadden.

Het werd een leerrijke maar vooral leuke stage vol basketplezier. Voor elke deelnemer was er bovendien nog een kamp t-shirt en diploma.

Noteer alvast de volgende Boxing Out stage in je agenda van 4 t.e.m. 6 november in Sporthal Mariaburcht in Stevoort.