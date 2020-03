De tachtig bewoners van het Lommelse woon-zorgcentrum De Bekelaar verhuizen. De meesten doen dat gewoon te voet, want het nieuwe en moderne complex kreeg vorm achter het huidige gebouw, het oude ziekenhuis dat over enkele maanden zal worden afgebroken.

Nadat in 2005 het Mariaziekenhuis uit Lommel verhuisde naar Overpelt, werd twee jaar later woon-zorgcentrum De Bekelaar ondergebracht in de oude ziekenhuisgebouwen. Maar het complex uit 1940 had zijn ...