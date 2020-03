Dieven stelen Mercedes Sprinter in Bree

Bree / Bocholt -

Dinsdagmorgen tussen 3 uur en 4 uur werd aan Nieuwstadpoort in Bree een Mercedes Sprinter van de firma Berger gestolen. “De politie heeft beelden van slimme camera’s in Lozen, daar werd ons blauwe busje omstreeks 4.30 uur in de richting van Nederland gespot”, zegt bedrijfsleider Louis Berger.