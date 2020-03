Dat België getroffen zou worden door een uitbraak van corona, stond in de sterren geschreven. In ons land is er intussen sprake van dertien bevestigde besmettingen. Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd? Is het virus voorgoed in ons land? En hoe kan ik me ertegen beschermen? Kan ik wel gaan werken? En moet ik mijn kinderen naar school sturen? Een stand van zaken.