Wouter Beke op expeditie in Beringen

Stal

Beringen - Wouter Beke bracht op dinsdag 3 februari om 7.30u een bezoek aan kinderopvang De Bengeltjes in Stal. Hier worden dagelijks 70 kinderen opgevangen.

In het kader van de Expeditie Zorg georganiseerd door het VVSG, de Vereniging voor Steden en Gemeenten, bracht de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding een bezoek aan De Bengeltjes. Bedoeling is dat de minister en zijn kabinetsmedewerkers kennismaken met de zorg. "Even de handen uit de mouwen steken in de buitenschoolse opvang, ontdekken wat er op het programma staat in het lokaal dienstencentrum, een dagje op pad met de dienst gezinszorg, proeven van het aanbod in het woonzorgcentrum… We zijn er zeker van dat al deze lokale zorgverhalen zullen inspireren om het Vlaamse zorgbeleid de komende periode verder vorm te geven", zegt Wim Dries, voorzitter van het VVSG.

De minister mocht deze ochtend wat spelletjes spelen met de kinderen en begon met rietje blazen, flesje water omgooien en dat ging hem duidelijk nog goed af. Nadien waren Wim Dries, voorzitter van het VVSG, en burgemeester Thomas Vints aan de beurt om met plastic/papier bekertjes een piramide te bouwen. Schepen Hilal Yalçin moest dan weer om ter snelst haar sok van haar linkervoet rechts aandoen en omgekeerd. Schepen Jessie De Weyer speelde nog met luchtkracht de deelnemers bliezen zelf een ballon op en moesten hiermee een rij met plastic/papier bekertjes om ver blazen. Wouter Beke is zelf vader van drie kinderen en kent de noden en noodzaak van een kinderopvang wel goed.

"Al spelende leert men. Mijn kinderen zijn allemaal naar de buitenschoolse opvang geweest. Voor kinderen is het belangrijk dat ze sociale vaardigheden leren door contacten met andere kinderen en dat kan heel goed in een kinderopvang", zegt Beke.

Blijven investeren in zorg is voor het VVSG belangrijk.

"Er wordt al veel rond zorg en kinderopvang gedaan in Vlaanderen. We zijn te gast vandaag in Beringen omdat deze stad een schoolvoorbeeld is voor andere steden en gemeenten. Ze investeren zowel in capaciteit maar ook in kwaliteit van de kinderopvang", zegt Beke nog.