Limburgs Landschap - Kranige week

Beringen - Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Ze trokken het voorbije weekend voorbij; de kraanvogels. In deze periode zijn ze in hun karakteristieke grote V-vluchten op weg naar hun broedgebieden in het verre noorden. De meesten van hen nemen een route die vlak ten oosten van ons landje loopt. Hierdoor komen de meeste meldingen van overtrekkende ‘kranen’ vanuit de Oostkantons. Er zijn een paar ‘beruchte’ plekjes in die buurt waar de kans om het getrompetter van deze prachtige vogels te horen momenteel heel hoog is. Want dat geluid vergeet je niet snel. Een vlucht met toeters, zonder bellen. Ik hoor er hun Latijnse naam in: ‘grus grus’.

Ze komen terug van hun overwinteringsgebieden. Onderweg stoppen ze op vaste plaatsen waar ze met duizenden samen troepen. Daar tanken ze dan bij voor de volgende etappe van hun lange route. Om dan – op het volgens hen geschikte moment – massaal te vertrekken naar de gebieden waar ze hun jongen willen grootbrengen. Een spektakel dat – als je het ooit mocht meemaken – voor altijd in je geheugen blijft gegrift.

Het moment om overtrekkende kraanvogels te zien was blijkbaar het voorbije weekend. Ze trokken massaal over het oostelijke puntje van ons land. Tot jolijt van wie daar toen naar de lucht stond te turen!

Na een periode van stevige oostenwind op het juiste moment horen de Limburgers ook bij die gelukkigen en kan je ook hier kraanvogels door ons luchtruim zien ‘flappen’. Waait de wind vanuit een andere hoek – zoals de voorbije weken - dan moet je al heel wat geluk hebben om kraanvogels te zien in onze provincie. Soms is er een groep die zijn GPS verkeerd heeft ingesteld of gewoon zin had om een ommetje te maken. Zo deed een bende van tien exemplaren dat ook. Ze vlogen over Koersel en werden daar gezien door een – zonder twijfel op dat moment gelukkige – vogelkijkster. Een van de weinige waarnemingen voor Limburg van kraanvogels in het voorbije weekend. Een kranige prestatie.