Yvonne Westhof en Freddy Knippenberg stellen samen tentoon

Peer - Yvonne Westhof en Freddy Knippenberg zijn niet alleen man en vrouw, ze delen ook een passie: fotografie. Nu stellen ze hun werken samen tentoon in het Galerijtje in het Poorthuis in Peer.

Freddy en Yvonne zijn alelbei op rust en hebben zo nu meer tijd om hun passie samen te beoefenen. Je komt ze bijvoorbeeld vaak tegen op concerten en grote evenementen. Maar met deze tentoonstelling bewijzen ze dat ze nog iets meer in hun mars hebben. Ze laten de bezoekers kennismaken met een mix van portretten, straat- en evenementfotografie, ieder vanuit zijn eigen invalshoek.

De fototentoonstelling is vrij te bezoeken in het Galerijtje, Poorthuis in Peer tot en met 31 maart 2020. Het Poorthuis is op zondag en maandag gesloten en is open van dinsdag tot en met vrijdag van 8 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur. Op zaterdag kan je er alleen terecht tussen 8 en 12 uur.