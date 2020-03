Charleroi-speler Massimo Bruno met succes geopereerd na zware knieblessure

Massimo Bruno is met succes geopereerd, nadat hij medio februari een scheur opliep in de kruisbanden van zijn linkerknie. Dat heeft zijn team Charleroi dinsdag laten weten.

De spelverdeler van de Carolo’s liep de zware blessure op training op. Hij staat enkele maanden aan de kant en mist de rest van het seizoen. De 26-jarige Bruno was bij Charleroi aan een uitstekend seizoen bezig. De winger kwam deze jaargang tot vier goals en zes assists in 25 competitieduels.

Charleroi staat in de Jupiler Pro League op twee speeldagen van het einde knap derde. Het team van coach Karim Belhocine is al zeker van een plaats in play-off 1.