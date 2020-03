Behandeling Aquino-moord opnieuw uitgesteld

Maasmechelen / Tongeren -

De raadkamer in Tongeren heeft dinsdag de zitting waarop het dossier rond moord op Silvio Aquino zou worden behandeld, moeten uitstellen naar een latere datum. Aanleiding van het uitstel is het verzoek tot bijkomend onderzoek van Bert Vanmechelen, de advocaat van Sandro Hamidovic. Hij is één van de vijf verdachten die het parket-generaal voor het Tongerse assisenhof wil brengen voor de moord op de jongste telg van de Aquino’s. Op 27 augustus 2015 kwam hij om het leven tijdens een vuurgevecht in de nabijheid van de industriezone in Opglabbeek. De zaak is uitgesteld zonder een nieuwe datum vast te stellen.