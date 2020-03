Stad Beringen trakteert vrijwilligers

Beringen - De pijler diversiteit van dienst samenleven bedankte haar vrijwilligers tijdens een receptie op maandagavond 2 maart in het zaaltje van Steenveld.

Eind februari – begin maart staat traditiegetrouw in het teken van de vrijwilliger. Vrijwilligers nemen een onmisbare rol op in onze samenleving, waardoor een welgemeende dankjewel zeker en vast op zijn plaats is. Tijdens deze week van de vrijwilliger zetten we alle vrijwilligers in Vlaanderen gedurende één week extra in de kijker. Ook de stad Beringen zet graag haar vrijwilligers in de bloemetjes. Zo heeft deze dienst talrijke projecten waarvoor ze een beroep doen op vrijwilligers: Vriend en taal, de fietsschool, adviesraden, vrouwencontactgroep, buddy’s en ga zo maar door. Voor deze receptie konden we rekenen op financiële steun van BROS en de Interculturele Raad.

Zo’n 60 vrijwilligers werden getrakteerd op een glaasje bubbels of fris. Zij vinden het heel fijn dat ze een attentie krijgen voor hun vrijwillige inzet. “Af en toe een schouderklopje krijgen voor ons werk vinden we al meer dan genoeg, maar een receptie is natuurlijk de kers op de taart, daar zeggen we geen ‘nee’ tegen”, vertelt één van de vrijwilligers enthousiast.

Schepen van Samenleven Hilal Yalçin was van de partij om de vrijwilligers te bedanken: “Allemaal hebben jullie, vrijwilligers, één ding gemeen met elkaar, jullie zijn van onschatbare waarde door je consequente bijdrage aan een warm Beringen”, vertelde ze. “Zonder jullie zou er veel niet mogelijk zijn of in mindere mate dan nu mogelijk gemaakt wordt. Jullie zijn ook met veel. Pijler diversiteit alleen al kan beroep doen op maar liefst een 100-tal vrijwilligers."