Jessica Biel gespot zonder haar trouwring aan

Zo’n drie maanden geleden doken er geruchten op dat Justin Timberlake (39) zijn vrouw Jessica Biel (38) zou hebben bedrogen met een tegenspeelster. Alles leek ondertussen weer koek en ei tussen de twee, maar de actrice werd afgelopen weekend gespot zonder haar trouwring aan.

Jessica Biel werd afgelopen weekend tijdens een middagje shoppen gezien zonder haar trouwring aan. Nochtans is de actrice al zo’n elf jaar samen met Justin Timberlake en hebben ze ook samen een vierjarig zoontje, Silas. Zo zonder trouwring rondlopen is op zich niet zo vreemd, ware het niet dat enkele maanden geleden duidelijk werd dat er een kink in de kabel zat tussen de twee.

Alles begon eind november. Justin Timberlake werd toen tijdens een avondje uit in New Orleans betrapt in wel heel intiem gezelschap van Alisha Wainwright, zijn tegenspeelster in de film ‘Palmer’. Toen de geruchten over mogelijk overspel de ronde begonnen te doen, zag hij zich genoodzaakt via Instagram een mededeling te verspreiden.

Gênante situatie

Daarin maakte hij duidelijk dat er niets was gebeurd tussen hem en Alisha, maar hij verontschuldigde zich wel bij zijn gezin omdat hij had bijgedragen aan die geruchten. “Ik had beter moeten weten. Dit is niet het voorbeeld dat ik voor mijn zoon wil geven. Mijn excuses aan mijn geweldige vrouw en familie voor het feit dat ze hen in zo’n gênante situatie hebben gebracht, en ik ben erop gericht de beste echtgenoot en vader te zijn die ik kan zijn.”

De twee werden daarna nog gezien tijdens een feestje voor de première van het derde seizoen van ‘The Sinner’ en ook toen ze naar een etentje gingen voor Valentijnsdag. Maar de liefde spatte er bepaald niet vanaf. Komt er een einde aan hun acht jaar durende huwelijk?