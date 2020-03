Mogelijk corona bij SD Worx Antwerpen: “Gebouw wordt grondig ontsmet”

Er is sprake van een mogelijke coronabesmetting op het kantoor van SD Worx in Antwerpen. De betrokken persoon was net terug van een vakantie in Italië. “Die persoon is maandag komen werken”, zegt de woordvoerder. “Toen hij last had van een aanhoudende hoest, heeft de werknemer het advies gekregen om zich te laten testen.”