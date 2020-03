De clitoris, en Michel Wuyts: de VRT kreeg vorig jaar heel wat rare klachten binnen

7.245 klachten behandelde de klantendienst van de VRT in 2019. Dat zijn er 16 procent minder dan het jaar voordien. “Bepaalde zaken waren niet langer van tel”, klinkt het bij de openbare omroep. “Denk aan een drukke sportzomer, de invoering van de GDPR-wetgeving en de blokkering om in het buitenland naar VRT NU te kijken.” We lichten een paar opvallende klachten voor u uit.