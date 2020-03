Hasselt trakteert 170 vrijwilligers met ontbijt

Hasselt-Centrum

Hasselt - Dinsdag troffen 170 vrijwilligers van Hasselt elkaar op een traktaat van de stad. Zij lieten zich bedienen door de burgemeester, schepenen en wijkwerkers.

In de parketzaal van het CCHa werden de vrijwilligers op een uitgebreid ontbijt getrakteerd. Burgemeester Steven Vandeput en schepen Lies Jans verwelkomden hen. “Hasselt heeft de meeste vrijwilligers per 1.000 inwoners van Vlaanderen en daar mogen we best trots op zijn”, aldus schepen Lies Jans. Naast het jaarlijks grote vrijwilligersfeest dat later in het jaar wordt gevierd maakte het stadsbestuur tijdens de Week van de Vrijwilliger werk van dit extra traktaat.