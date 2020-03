Queen vertelt prins Harry dat hij “altijd terug welkom is in de familie”

Queen Elizabeth heeft volgens de Britse pers een vier uur durend gesprek gehad met prins Harry om de lucht tussen hen te klaren. Naar verluidt heeft de koningin gezegd dat haar kleinzoon altijd terug welkom is in de familie.

De Queen en Harry zouden zondag een lunchafspraak hebben gehad met elkaar op Windsor Castle. Daar zouden ze besproken hebben hoe hij en Meghan Markle hun laatste officiële verplichtingen als leden van het koningshuis zouden afwerken. Eind maart stappen ze dan uit de koninklijke familie en moeten ze hun eigen boontjes zien te doppen.

Maar er is altijd een weg terug, zou de Queen aan haar kleinzoon hebben meegedeeld. Volgens The Sun zou ze hem hebben gezegd dat hij “nog altijd heel graag gezien is en altijd terug mag keren naar de koninklijke familie”. “De Queen had heel wat te vertellen en het was het ideale moment om een en ander uit te praten. Zondag was het de eerste keer dat ze in een meer relaxte sfeer konden praten over de toekomstplannen van Harry”, zegt een insider.

Twee kanttekeningen

Hoewel ze Harry alle geluk wenst met zijn toekomst, had de Queen wel nog twee kanttekeningen in petto. Zo heeft ze duidelijk gemaakt dat ze haar negen maanden oude achterkleinzoon Archie wat vaker wil zien. “En hoewel ze accepteert dat Harry een beslissing heeft genomen, wil ze niet dat ze hun koninklijke status misbruiken om geld binnen te rijven. Daarom ook dat ze niet langer de term royal mogen gebruiken.”