North West mag modeshow van papa Kanye al rappend afsluiten

North West, de zesjarige dochter van Kanye West en Kim Kardashian, is nu al de ster van de modeweek in Parijs. Het meisje mocht de modeshow van Yeezy afsluiten en was een dag eerder al te zien in een opvallende jas van Dries Van Noten.

De opvolging lijkt nu al verzekerd te zijn voor Kanye West en Kim Kardashian. Zo mocht hun zesjarige dochter maandagavond de modeshow van Yeezy in Parijs afsluiten met een rapnummer. Het werd een verrassing bovenop de verrassing, want het feit alleen al dat Kanye nog eens een modeshow organiseerde, sloeg in Parijs in als een bom.

Voor de modellen een laatste rondje mochten lopen, kwam de kleine North het podium op en begon ze te rappen. Ze zong over haar schoenen en wees naar haar nichtje Penelope Disick die in het publiek zat en riep ‘I love you Penelope’. Ze werd vervolgens vergezeld door haar duidelijk apetrotse en breed glimlachende vader.

En dat optreden was niet het enige moment dat North over de tongen gingen tijdens de modeweek. Zo werd er ook al druk gesproken over de opvallende outfits die het meisje draagt. Zo werd ze onder andere gezien in een feloranje faux fur jas van Dries Van Noten.