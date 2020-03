Stella McCartney ruilt modellen in voor pluchen dieren

De Britse modeontwerpster Stella McCartney stuurde bij de voorstelling van haar nieuwe collectie in Parijs tien modellen de catwalk op in een dierenpak.

Niet dat we er volgende herfst allemaal bij moeten lopen als koe, varken, konijn of krokodil. Stella McCartney wou vooral een statement maken dat dieren dier moeten blijven en niet in de vorm van leder of vacht in kleren en accessoires moeten worden verwerkt.

“We zijn het trotse en enige luxueuze modehuis ter wereld dat geen echt leder op de catwalk stuurt”, aldus McCartney. “We nodigen onze modevrienden uit om dat ook te doen.”

Voor haar show had ze op Instagram ook al een reeks cartoons gepost waarop dieren een gelijkaardige boodschap verkondigden. Zo was er een vos te zien die duidelijk maakte dat hij geen modestuk is: “ What the fox, I’m not fashion”. Stella McCartney zet sowieso al langer in op duurzame en diervriendelijke mode.

Foto: ISOPIX