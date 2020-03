Minstens 25 Belgische Syrië-strijders verblijven momenteel in Idlib. Sommigen van hen vechten er mee met de jihadistenbewegingen, rebellenmilities en het Turkse leger tegen de troepen van de Syrische president Assad en het Russische leger.

De noordwestelijke Syrische provincie Idlib geldt als het laatste bolwerk van jihadisten en rebellen in de Syrische burgeroorlog tegen het regime-Assad. De provincie kwam in 2015 in handen van de rebellen ...