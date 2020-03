Lisa Lung heeft zondag voor de tweede keer in haar carrière de Belgische A-titel bij de dames veroverd. De 20-jarige Truiense versloeg in de finale in Spa Daria Mityoukova met 4-1. “Na mijn verlies in de finale van vorig jaar was ik dit jaar extra gemotiveerd om die Belgische titel te pakken”, aldus Lung.