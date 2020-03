Zeven nieuwe verdachte coronagevallen in Luik: één van hen opgenomen in ziekenhuis

Het Academisch ziekenhuis van Luik heeft zeven verdachte gevallen van het coronavirus geregistreerd. Dat meldt het ziekenhuis maandagavond in een mededeling op Facebook. Een van hen, wiens toestand niet kritiek is, is opgenomen in het ziekenhuis. Een tweede geval “wordt onderzocht”. De vijf andere gevallen zitten in thuisisolatie. Definitieve resultaten zijn er echter nog niet.