Alle sporen opnieuw vrij na dodelijk ongeval in Aarschot

In Aarschot zijn alle sporen opnieuw vrijgegeven sinds 22.40 uur. Dat meldt Infrabel. Eerder op de avond was het treinverkeer tussen Hasselt en Leuven een tijdlang onderbroken na de aanrijding van een persoon in het station van Aarschot. Vanaf 20.10 uur waren er plaatselijk wel drie sporen vrijgegeven.